Germania: Amazon nel mirino dell'antitrust per una presunta "capacità di influenzare i prezzi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità antitrust tedesca ha avviato un'indagine in merito alla relazione di Amazon sugli esercizi commerciali che vendono i loro prodotti attraverso la nota piattaforma online di e-commerce. Lo ha riferito il presidente dell’ente regolatore, Andreas Mundt, al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, specificando che l’indagine riguarda “se e come Amazon influenzi il modo in cui i commercianti fissano i prezzi sul mercato". "Amazon non deve diventare un regolatore dei prezzi", ha detto Mundt, aggiungendo che la società ha risposto alle richieste di informazioni dell’antitrust e che queste dichiarazioni sono ora in fase di valutazione. Un portavoce di Amazon ha affermato che le politiche dell'azienda sono state progettate per garantire che i suoi partner stabiliscano prezzi competitivi. La Germania è il secondo mercato più importante di Amazon dopo gli Stati Uniti. (Res)