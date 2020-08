India: coronavirus, superati 2,6 milioni di casi e 50 mila decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida del ministero dell’Interno prevedono il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali nelle zone di contenimento, di competenza dei singoli Stati e Territori e in accordo con le direttive nazionali. Fuori dalle zone di contenimento sono permesse tutte le attività tranne quelle di ferrovie metropolitane, cinema e teatri, parchi di divertimenti e altri luoghi di intrattenimento; ancora sospesi eventi sociali, politici e culturali e funzioni religiose, le cui date di ripresa (fase 3) saranno valutate separatamente. Ai soggetti vulnerabili – persone con più di 65 anni, persone affette da diverse patologie, minori di dieci anni e donne incinte – è ribadita la raccomandazione di rimanere a casa, salvo che per le necessità essenziali. È consigliato l’uso dell’applicazione di telefonia mobile per il tracciamento Aarogya Setu. Il Maharashtra e il Tamil Nadu hanno prorogato il lockdown su tutto il territorio fino al 31 agosto; il Bengala Occidentale e l’Uttar Pradesh fino alla stessa data nelle sole zone di contenimento. Altre amministrazioni, come quelle del Madhya Pradesh, dell’Uttarakhand, del Meghalaya e delle isole Andamane e Nicobare, hanno adottato l’opzione di blocchi limitati al fine settimana. (Inn)