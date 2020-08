Bielorussia: vice cancelliere tedesco Scholz, Lukashenko un “pessimo dittatore” senza legittimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “pessimo dittatore”: così il vice cancelliere e ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha definito il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, commentando le proteste che da una settimana proseguono nel paese est orientale. Scholz intervistato dalla “Bild”, ha detto che "chiunque tratti il suo popolo in questo modo (in riferimento alle violenze della polizia) abbia perso ogni legittimità per il governo del paese". Tuttavia, ha detto il ministro, la Bielorussia deve prendere le sue decisioni in autonomia, mentre l’Unione europea può mostrarsi “decisa sulla questione”. “Lukashenko non ha più la maggioranza del suo popolo. E se dovesse agire secondo le regole democratiche, non resterà in carica per molto tempo ancora”, ha detto Scholz. Tuttavia, i governanti che guidano i paesi con brutale violenza non seguono le regole democratiche. Ora bisogna fare in modo che la forza e il coraggio dei manifestanti possano portare a cambiamenti, ha aggiunto il ministro tedesco, secondo cui l'Ue deve essere "determinata e chiara". In merito alle sanzioni annunciate in seguito alla riunione in videoconferenza dei ministri degli Esteri di venerdì scorso, Scholz ha detto che si tratta solo della prima di una luna serie di decisioni. Tuttavia, il ministro che "deve essere attentamente valutato" quali potrebbero essere le misure da adottare. Di certo, secondo Scholz bisogna mostrare a Lukashenko che il suo approccio non ha funzionato e che non potrà farla franca. (Geb)