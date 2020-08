Coronavirus: Boccia, impensabile chiusura totale come marzo o aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lockdown come marzo o aprile sarebbe impensabile, non ce lo possiamo permettere”. Lo dice il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato dal quotidiano “Libero”, dove sottolinea come “i dati di giugno e luglio sulla ripresa sono confortanti”. Secondo il ministro “se la situazione dovesse peggiorare ci potrebbero essere chiusure settoriali, di singoli comparti economici. D'altronde anche la ripartenza è stata a fasi. Ma non escludo neppure chiusure di singole zone, se dovessero scoppiare focolai allarmanti", prosegue. "La situazione sanitaria del Paese mi conforta - aggiunge -. Gli ospedali sono preparati, ma questo grazie anche all'aiuto dello Stato, che ha rafforzato tutta la sanità. Mi fido di tutta la sanità italiana. Mi lasci dire che l'epidemia ci ha insegnato l'importanza della sanità pubblica e della medicina del territorio, che, sia ben inteso, non levano nulla alla qualità e all'importanza della medicina privata". (segue) (Rin)