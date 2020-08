Coronavirus: Boccia, impensabile chiusura totale come marzo o aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se mi fido anche della sanità lombarda? Certamente. Non ho mai voluto far polemiche", aggiunge Boccia. E' indubbio che una parte del Paese sia stata investita da una virulenza del Covid-19 incontenibile. L'errore è stato quando, sottovalutando l'epidemia, si è cercato di andare avanti il più possibile". "Certo - prosegue - che spiace vedere che molti dei nuovi positivi siano cittadini andati a fare le vacanze all'estero e tornati con il virus. Questa doveva essere l'estate da passare in Italia, oltre alla nazione più bella al mondo siamo anche tra le più sicure sotto l'aspetto sanitario...Avevamo fatto un appello per restare dentro i nostri confini; non tutti lo hanno seguito, peccato", conclude il ministro. (Rin)