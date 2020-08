Spagna: fonti stampa, governo pensa a un consiglio di saggi per decidere come stanziare fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguendo l’esempio di Italia e Francia, il governo spagnolo potrebbe istituire un consiglio di saggi che si occuperà di stabilire come stanziare i fondi europei del fondo per la ripresa. È quanto riferisce il quotidiano spagnolo “Abc”, secondo cui questa è una delle opzioni sul tavolo del governo guidato dal premier Pedro Sanchez per la gestione dei fondi comunitari. Il consiglio dovrebbe essere composto da imprenditori e personalità prestigiose del mondo economico che, da un lato, potrebbero essere utili per consentire che questi fondi si traducano in una spinta concreta all’economia reale, ma anche in vista dell’imminente dibattito sulla legge di bilancio. Secondo il quotidiano iberico, infatti, se nel consiglio dei saggi siederanno imprenditori legati a determinati schieramenti politici, il governo potrebbe avere una strada meno tortuosa in parlamento e ottenere una più semplice approvazione della prossima finanziaria. Il Partito popolare e Ciudadanos, due forze all’opposizione in Spagna, non sembrano disdegnare l’idea del consiglio dei saggi, che consentirebbe loro di avere voce in capitolo nello stanziamento dei fondi Ue. (Spm)