Kosovo-Serbia: inviato speciale Usa, incontro tra i leader alla Casa Bianca il 2 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader politici di Kosovo e Serbia si incontreranno alla Casa Bianca il 2 settembre: lo ha annunciato l'inviato speciale della presidenza Usa per il dialogo tra Pristina e Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, scrivendo sul suo profilo Twitter ufficiale. "Sono felice di annunciare che i leader di Kosovo e Serbia si incontreranno alla Casa Bianca per dei negoziati il 2 settembre", ha scritto Grennell. La nuova iniziativa diplomatica degli Usa per mediare i negoziati tra Kosovo e Serbia sulla normalizzazione dei rapporti avviene dopo che a fine giugno un precedente incontro alla Casa Bianca è stato cancellato per la defezione della delegazione kosovara, in seguito ai capi d'accusa contro il presidente Hashim Thaci spiccati dalla Procura del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Commentando il nuovo incontro in programma a settembre, il premier kosovaro Avdullah Hoti ha sottolineato che l'obiettivo è quello di "discutere con la parte serba, come due capitali indipendenti, progetti cruciali di cooperazione economica che cambieranno la prospettiva economica del Kosovo e della regione. (segue) (Kop)