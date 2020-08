Austria-Usa: firmata dichiarazione congiunta su rapporti bilaterali e impegno nei Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo insieme per promuovere il dialogo tra Belgrado e Pristina, e per avanzare nell'integrazione di questi Stati nella comunità transatlantica, con la piena adesione all'Ue quale obiettivo per tutti i paesi della regione dei Balcani occidentali", si legge nella dichiarazione. Sottolineando l'importanza dei rapporti bilaterali tra Washington e Vienna, viene riferito che le due parti hanno concordato sul "lancio di un dialogo bilaterale tra le nostre società civili" per "promuovere la nostra partnership strategica sulle connessioni umane". "Nella speranza che la situazione relativa ai viaggi lo permetta, intendiamo organizzare un incontro inaugurale del Dialogo della società civile Usa-Austria all'inizio del 2021", conclude la dichiarazione. (Geb)