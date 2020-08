Venezuela: almeno 28 paesi chiedono elezioni "presidenziali libere" in Venezuela. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento si ribadisce inoltre la disponibilità dei paesi che hanno emesso sanzioni, primo fra tutti gli Stati Uniti, a rimuoverle nel caso si registrino "progressi politici". "La situazione politica, sociale ed umanitaria in Venezuela continua a peggiorare", scrivono i firmatari secondo cui "la pandemia e il collasso della sanità pubblica" rendono sempre più urgente la fine dello "status quo". Al tempo stesso si chiede "la fine di ogni persecuzione politica e delle azioni di repressione. I difensori dei diritti umani, gli attori umanitari, i lavoratori della salute, gli esponenti delle comunità indigene, i membri dell'Assemblea nazionale sotto la guida di Juan Guaidò, e la popolazione" tutta si misurano con una "repressione crescente", si legge ancora. La strada verso nuove elezioni, chiosa il documento, non può che passare per un governo di transizione in modo che "nessun candidato possa godere di un vantaggio sull'altro". Nel testo diffuso dal Dipartimento di stato Usa, i paesi sono 29: Albania, Australia, Bahamas, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Georgia, Guatemala, Haiti, Honduras, Israele, Kosovo, Lettonia, Lituania, Panama, Paraguay, Perù, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Santa Lucia, Ucraina e Ungheria. Nel testo rilanciato dal ministero degli Esteri del Perù, la lista è di soli 28 paesi, non comprendendo le Bahamas. (segue) (Nys)