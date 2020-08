© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È comprensibile la decisione del governo di chiudere le discoteche: i contagi stanno aumentando, il virus va tenuto sotto controllo e non possiamo correre ulteriori rischi: ma gli aiuti per i gestori, questa volta, dovranno essere concreti e immediati. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Non possono ancora una volta rimetterci gli imprenditori", ha detto. (Com)