Fase 3: Boccia, necessario limitare attività che presuppongono assembramenti

- Restiamo uno dei paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria: questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi. Queste, secondo quanto si apprende, le parole del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, durante il vertice odierno tra il governo e i rappresentanti delle Regioni per fare il punto sulla questione delle discoteche. “Ora è il momento di andare avanti limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili: utilizziamo il passaggio parlamentare del decreto Agosto per ristorare le attività che subiranno perdite”, ha detto. (Rin)