Fase 3: Speranza, giusta ordinanza discoteche, ripresa dei casi significativa

- Propongo di firmare ordinanza perché la ripresa dei casi è significativa anche alla luce dei contagi nel contesto europeo. Queste, secondo quanto si apprende, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza durante il vertice odierno tra governo e Regioni per fare il punto sulla questione delle discoteche. “Propongo di ripristinare le disposizioni sulle discoteche previste dal dpcm e non c'è spazio di deroga: dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Diamo un segnale al paese che bisogna tenere alta l'attenzione”, ha detto. (Rin)