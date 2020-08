Coronavirus: Regione Lazio, 755 test ai drive-in su viaggiatori di rientro da vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi sono stati effettuati 755 test ai drive-in per i viaggiatori di rientro dalle vacanza. Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. In particolare, "nella giornata di oggi sono stati effettuati al drive-in del San Giovanni 330 test sui viaggiatori di rientro dalle mete turistiche - si legge in una nota - . Al drive-in di Casal Bernocchi 134 i test effettuati, al drive-in del Forlanini, che è stato attivato nel pomeriggio, sono stati 112 e al drive-in del Santa Maria della Pietà, attivato anch’esso nel primo pomeriggio, sono stati 80 test. Infine, sono stati 99 i test effettuati al drive-in di Genzano. Da domani tutti i drive-in del Lazio saranno operativi 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 19". (Rer)