Coronavirus: assessore Lazio, comprensione per sanitari che lavorano a 40 gradi

- "Chiedo comprensione per i nostri operatori che stanno lavorando con le tute a 40 gradi". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Chi sta in auto con l’aria condizionata deve avere comprensione per chi sta garantendo gratuitamente la tutela della salute pubblica - aggiunge l'assessore - . Non capisco perché se c’è un attesa allo stretto di Messina o al traforo del Monte Bianco c’è più comprensione dell’attesa per motivi di sanità pubblica”. (Com)