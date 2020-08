Business news: Cile, Senato approva trattato di libero scambio con il Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Finanze del Senato cileno ha approvato l’accordo di libero scambio con il Brasile. Alla sessione, riferisce l’emittente “BioBio”, hanno partecipato il ministro degli Esteri, Teodoro Ribera, e il direttore generale degli Affari economici bilaterali, Felipe Lopeandia. Il trattato mira a regolare il commercio tra i due paesi e permetterà alle Pmi cilene di accedere al mercato degli appalti pubblici brasiliano a parità di condizioni. Il Brasile è già il primo partner commerciale del Cile nella regione. Il paese copre il 4,5 per cento delle esportazioni cilene nel mondo e il 30 per cento dell'export in America Latina. (Res)