Business news: coronavirus, Cina rileva presenza virus in una confezione di gamberi importata dall'Ecuador

- Le autorità sanitarie della città di Wuhu, in Cina, hanno annunciato di aver rilevato presenza di coronavirus, responsabile della malattia covid-19 in un controllo di routine su una partita di gamberetti importata dall'Ecuador. Il virus è risultato presente nei campioni raccolti nei porti di Dalian e Xiamen all'interno di un container che trasportava varie confezioni di gamberoni bianchi del Pacifico. Si tratta della seconda volta che accade in poco più di un mese. Lo scorso 10 luglio secondo quanto riferivano le autorità doganali cinesi, i campioni prelevati dalle spedizioni di Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci e Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif avevano prodotto sei risultati positivi. Tuttavia, i test sul gambero congelato e sull'imballaggio interno erano risultati negativi. (Res)