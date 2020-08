Business news: Colombia, proibita produzione e commercio di cosmetici basati su sperimentazione animale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha emanato una legge che proibisce la produzione, il commercio e la distribuzione nel paese di cosmetici prodotti o composti da ingredienti frutto di sperimentazione su animali. Il progetto, segnala il quotidiano "El Tiempo", era stato approvato lo scorso mese di giugno in parlamento e una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prevede una entrata in vigore graduale nel corso dei prossimi quattro anni, durante i quali l'industria ed il commercio locali avranno il tempo di adattarsi alla nuova normativa. "Non pretendiamo di creare restrizioni ai ricercatori farmaceutici, il progetto fa riferimento solo alla sperimentazione su animali per uso cosmetico", ha dichiarato il deputato Juan Carlos Losada, uno dei promotori della legge. Losada ha quindi sottolineato che la Colombia "è il primo paese della regione ad adottare una legge di questo tipo". Il testo promuove inoltre la creazione di alternative alla sperimentazione cosmetica su animali attraverso stimoli ed incentivi fiscali. (Res)