Business news: Argentina, Ypf dichiara perdite per 982 milioni di dollari nel secondo trimestre

- L'azienda petrolifera di stato dell'Argentina, Yacimientos petroliferos federales (Ypf), ha riportato perdite equivalenti a 982 milioni di euro nel secondo trimestre del 2020, secondo dati dell'ultimo bilancio. Causa principale del risultato negativo, sottolinea l'azienda, è il crollo del prezzo internazionale del petrolio e la scarsa domanda di combustibile nel contesto della pandemia. Parallelamente, in questo contesto recessivo, anche la produzione ha registrato un calo pari all'11 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2019, una diminuzione che secondo Ypf è tuttavia inferiore a quella verificatasi in media nel resto del mondo. La svalutazione degli attivi a causa del crollo dei prezzi del gas e del petrolio, si legge nel bilancio, corrisponde a circa 658 milioni di dollari. Le vendite di combustibili sul mercato interno, nel quale Ypf rappresenta il principale attore locale con oltre il 50 per cento della quota di mercato, hanno sofferto invece un calo del 15 per cento nel secondo trimestre su base annua. (Res)