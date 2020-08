Business news: Brasile, Eletrobras, utile da 720 milioni di euro in secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica statale brasiliana Eletrobras ha registrato un utile netto di 4,6 miliardi di real (720 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2020, in calo del 17 per cento rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso anno, quando l'utile fu di 5,6 miliardi di real (878 milioni di euro). Lo ha reso noto la società sottolineando che il calo degli utili è da imputare principalmente all'effetto delle revisioni tariffarie delle concessioni di trasmissione dell'energia, al pagamento di oneri finanziari e alla svalutazione del reale. Tuttavia gli utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti (Ebitda) sono cresciuti del 483 per cento rispetto al secondo trimestre del 2019, raggiungendo i 7,8 miliardi di real (1,2 miliardi di euro), principalmente influenzato dal taglio alle spese di affitti e servizi esternalizzati pari al 26 per cento grazie alla riduzione del personale con campagne di pre-pensionamento e dimissioni volontarie incentivate. I ricavi operativi netti sono cresciuti del 38 per cento nel secondo semestre a 18 miliardi di real (2,8 miliardi di euro). (Res)