Nuova Zelanda: elezioni rinviate di un mese a causa del coronavirus

- La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha rinviato le elezioni legislative di quattro settimane, al 17 ottobre, a causa della recrudescenza dell’epidemia di coronavirus nel paese. Il governo ha nuovamente introdotto restrizioni il 12 agosto in seguito all’emergere di un focolaio a Auckland, il primo dopo cento giorni senza trasmissione locale del contagio. Ardern ha spiegato oggi alla stampa che l’inizio della campagna elettorale in questo periodo “è motivo di preoccupazione” e che la Commissione elettorale le ha assicurato che è possibile organizzare un voto accessible e sicuro nella nuova data. La premier, inoltre, ha detto di essersi consultata con altri leader politici e ha sottolineato che il rinvio è nell’interesse degli elettori e della democrazia. La leader del Partito nazionale, Judith Collins, aveva chiesto precedentemente che le elezioni fossero rinviate. Il parlamento è convocato per domani e sarà sciolto il 6 settembre. (Res)