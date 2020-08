Business news: Brasile, Petrobras avvia fase vincolante vendita diritti estrazione gas a Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato l'avvio della fase vincolante del processo di vendita delle proprie quote di diritti di estrazione di idrocarburi nel campo situato in acque poco profonde del Bacino di Camamu, al largo dello stato di Bahia. Petrobras è attualmente società operatrice del campo e detiene il 35 per cento delle quote. Il consorzio è costituito da Enauta Participaçoes (45 per cento), Geopark Brasil E&P de Petroleo e Gas Ltda (10 per cento) e Brasoil Manati Exploraçao Petrolifera Ltda (10 per cento). In questa fase, gli investitori classificati attraverso un processo di selezione svolto nella fase non vincolante riceveranno una lettera di invito con istruzioni dettagliate sul processo di cessione, comprese le linee guida per lo svolgimento della vendita, e potranno inviare proposte di acquisto che saranno valutate della Petrobras. L'area di Camamu si trova a una distanza di 10 chilometri dalla costa a profondità compresa tra 35 e 50 metri. Il giacimento Manati è entrato in produzione nel 2007. Lo scorso anno sono stati prodotti 105 barili al giorno di condensa (Liquido da gas naturale ottenuto nel normale processo di separazione di campo, che viene mantenuto in fase liquida in normali condizioni di pressione e temperatura) e 1,2 milioni di metri cubi di gas al giorno. (Res)