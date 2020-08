Business news: Brasile, coronavirus, banca Bndes aumenta prestiti del 247,8 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), uno dei sei istituti di credito statali del Brasile, ha concesso prestiti per 17,2 miliardi di real (2,7 miliardi di euro) nel corso del secondo trimestre del 2020. Si tratta di un aumento del 247,8 per cento rispetto al volume dei crediti concessi nel primo trimestre dell'anno, quando gli effetti dell'epidemia di Covid-19 non avevano ancora travolto l'economia nazionale. I fondi sono stati stanziati in favore di aziende di tutte le dimensioni. Solo nelle linee di capitale circolante l'anticipo è stato del 4.040 per cento in più. L'apertura di nuove linee di credito e l'espansione dei prestiti segna un profondo cambio di rotta per la Bndes rispetto al periodo pre-crisi. (Res)