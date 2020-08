Business news: Brasile, Bolsonaro, privatizzazioni e limite a spesa pubblica sono "stella polare" del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha sottolineato l'importanza che riconosce alle privatizzazioni e ha affermato che la responsabilità fiscale e il tetto alla spesa pubblica sono "la stella polare" del governo. "Lo stato è in esubero e deve sbarazzarsi delle sue società in perdita o di quelle che possono essere gestite meglio dal settore privato", ha sottolineato Bolsonaro rispondendo alle voci di un possibile abbandono delle politiche liberiste per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria. "Con un budget sempre più ridotto è normale che i ministri cerchino risorse per i lavori essenziali e rilanciare l'economia. Tuttavia, la nostra stella polare rimane la responsabilità fiscale e il tetto alla spesa pubblica", ha scritto il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, a corredo di una foto con i ministri Paulo Guedes, Economia, e Tarcisio Gomes de Freitas, Infrastrutture. (Res)