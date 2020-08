Business news: Americhe, forte disputa regionale per la guida della Banca interamericana di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione del prossimo direttore della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), istituto di credito multilaterale con un ruolo centrale nella distribuzione di crediti alla regione, è sempre più al centro di una inedita disputa geopolitica. All'origine della controversia la decisione del governo di Donald Trump di rompere con la tradizione che vuole un sudamericano alla guida del Bid, presentando la candidatura dell'attuale responsabile per l'America latina nel Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mauricio Claver-Carone. Ultimo in ordine di tempo a esprimersi contro la candidatura di Clarone è stato il ministro degli Esteri del Cile, Andrés Allamand, che ha definito "inadeguata" la figura dello statunitense alla luce anche di polemiche dichiarazioni da lui rilasciate in una recente intervista al quotidiano cileno "El Mercurio". "Le aggressive dichiarazioni del signor Clarone confermano che la sua elezione sarebbe inadeguata, il Bis rappresenta un'istituzione tecnica, lontana da controversie politiche", ha dichiarato Allamand nel corso di un'esposizione presso la Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati del suo paese. (Res)