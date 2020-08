Albania: ambasciatore Soreca, Ue dimostra solidarietà concreta in tempi di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta dimostrando solidarietà verso la regione dei Balcani in un momento di crisi senza precedenti. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue a Tirana, Luigi Soreca, commentando l'assistenza macrofinanziaria stanziata ieri dalla Commissione europea per alcuni paesi del suo vicinato tra cui l'Albania. "Siamo più forti insieme", ha aggiunto Soreca tramite Twitter. La Commissione europea ha concordato ieri alcuni memorandum d'intesa per l'assistenza macro-finanziaria a otto paesi partner. L'accordo, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione europea, è parte del pacchetto da 3 miliardi di euro per dieci paesi coinvolti nel processo di allargamento e di vicinato allo scopo di contenere l'impatto economico del coronavirus. I memorandum accordati ieri prevedono aiuti economici per Albania, Georgia, Giordania, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina. (segue) (Alt)