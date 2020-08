Fase 3: confermata chiusura discoteche, previsto sostegno economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermata la chiusura delle discoteche, con l’impossibilità di deroghe alle Regioni. Questa la decisione presa al termine del vertice in teleconferenza tra i rappresentanti dell’esecutivo e i presidenti delle Regioni, convocato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia per fare il punto sulla questione. Secondo quanto si apprende, alle attività costrette alla chiusura sarà riconosciuto un sostegno economico. (Rin)