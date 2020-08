Business news: Brasile, vendite a dettaglio a +8 per cento mensile a giugno, calo del 3,1 in 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è aumentato dell'8 per cento a giugno 2020, rispetto a maggio. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) secondo cui si tratta del secondo aumento consecutivo mensile, dopo i pesanti cali registrati a marzo e aprile. Grazie ai due risultati positivi consecutivi le vendite accumulano un calo del 3,1 per cento nei primi sei mesi dell'anno e dello 0,1 per cento negli ultimi 12 mesi fino a giugno. Rispetto a giugno 2019, c'è stato un aumento dello 0,5 per cento, segno che i volumi d'affari sono tornati sui numeri registrati lo scorso anno. In aumento anche il fatturato del settore, dell'8,5 per cento rispetto a maggio e del 2,7 per cento rispetto a giugno 2019. Nel primo semestre del 2020 le entrate commerciali sono aumentate dello 0,1 per cento rispetto al primo semestre 2019 e del 2,8 per cento rispetto agli ultimi 12 mesi fino a giugno. (Res)