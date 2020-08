Fase 3: Patuanelli, danno per discoteche ma non vedo alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative: serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo. Queste, secondo quanto si apprende, le parole del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante il vertice odierno tra governo e Regioni per fare il punto sulla questione discoteche. “Faremo il possibile per dare un sostegno economico alle attivitàche avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel decreto Agosto”, ha detto. (Rin)