Business news: Messico, coronavirus, calo record del gettito da importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali legate all'importazione di beni in Messico sono calate nel primo semestre del 2020 del 15,9 per cento su anno. Lo riferisce l'erario locale (Servizio de Administracion Tributaria, Sat), segnalando che da gennaio a giugno sono stati raccolti 420,9 miliardi di pesos (l'equivalente di poco meno di 16 miliardi di euro). Si tratta della terza volta dal 2006 che la voce registra un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma anche la più incisiva: nel pieno della crisi finanziaria del 2009, le entrate erano calate del 15,7 per cento, e nel 2013 la perdita era stata del 5.7 per cento. La flessione, riassume "El Economista", è direttamente legata al minor afflusso di merci in entrata sottoposte al pagamento dell'Iva, conseguenza della sospensione della domanda per le misure di isolamento diposte per frenare l'emerfgenza sanitaria del nuovo coronavirus. (Res)