Business news: Messico, numero turisti internazionali in calo del 41,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha ricevuto almeno 13 milioni di turisti internazionali nei primi sei mesi dell’anno, il 41,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto il ministro del Turismo Miguel Torruco, secondo quanto riferisce la stampa locale. In calo anche l’ingresso di valuta estera, pari a 5,7 miliardi di dollari da gennaio a giugno, il 51,5 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)