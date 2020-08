Business news: Trasporto aereo, Latam e Azul annunciano accordo di code sharing su 64 rotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latam Airlines Brasil e Azul Linhas Aereas danno inizio alla vendita di biglietti per 64 rotte operate in code sharing all'interno del Brasile. Il codeshare, riferisce un comunicato, sarà effettivo a partire dal 17 agosto. Da oggi sono in vendita i biglietti aerei per 35 rotte che corrispondono a 12 rotte operate da Latam Airlines Brasil e a 23 rotte operate da Azul. A fine agosto le aziende inizieranno a vendere le altre 29 rotte, che corrispondono a 17 rotte operate da Latam Airlines Brasil e a 12 rotte operate da Azul. (Res)