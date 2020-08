Roma: Raggi, più controlli su litorale, chiuso stabilimento per norme anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale con verifiche mirate sul nostro litorale per garantire maggiore sicurezza in questo periodo così delicato: riscontrate oltre 650 violazioni al codice della strada e uno stabilimento balneare chiuso per mancato rispetto delle norme anti-Covid". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Numerose le pattuglie a presidio delle nostre strade: rilevate 250 violazioni per eccesso di velocità, più di 35 le rimozioni di veicoli in sosta irregolare e numerose le attività di verifica effettuate nei locali pubblici e negli stabilimenti - spiega Raggi -. I controlli hanno riguardato soprattutto il rispetto delle norme anti-Covid sulle nostre spiagge: uno stabilimento è stato chiuso per le violazioni riscontrate. In molti non hanno rispettato le distanze e sono stati trovati senza mascherina. Oltre 500 le persone allontanate. Gli agenti hanno effettuato verifiche mirate anche per scongiurare l'accensione di falò e assembramenti sulla spiaggia. Inoltre la Polizia ha sequestrato oltre 400 articoli a contrasto dell’abusivismo commerciale. Ovviamente i controlli hanno riguardato anche le principali aree della movida di Roma". Infine la sindaca ricorda soprattutto ai più giovani, "che la battaglia contro il virus non è ancora vinta. Dobbiamo mantenere alta la guardia e continuare a essere responsabili. Il comportamento di ognuno di noi garantisce la sicurezza di tutti", conclude Raggi. (Rer)