Polonia: scontri fra nazionalisti e attivisti Lgbt nel centro di Varsavia

- Centinaia di nazionalisti polacchi e difensori dei diritti Lgbt si sono affrontati sui lati opposti di una strada nel centro di Varsavia. I nazionalisti hanno bruciato una bandiera arcobaleno, mentre gli attivisti Lgbt ne hanno dipinta una per la strada. Come riferito dai media locali, i gruppi si sono gridati insulti a vicenda e sono stati separati da una fila di furgoni della polizia e da diverse decine di agenti di polizia. Il raduno dei nazionalisti è stato organizzo da Gioventù polacca, un movimento di estrema destra. Il leader di Gioventù polacca, Krzysztof Bosak, ha definito i movimenti Lgbt "un'ideologia tossica, pericolosa, rivoluzionaria e radicale". Le proteste del movimento Lgbt sono iniziate dopo che il presidente Andrzej Duda, sostenuto dal partito al governo Diritto e giustizia (PiS), è stato rieletto per un secondo mandato lo scorso luglio. Duda durante la campagna elettorale ha paragonato “l’ideologia” Lgbt alla dottrina comunista, un’affermazione che ha provocato diverse critiche in patria e all’estero. (Vap)