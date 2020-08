Fase 3: Fontana, chiusura discoteche, governo consenta somministrazione bevande e sostenga settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo ha deciso di chiudere discoteche e luoghi di svago. In sede di confronto, ho chiesto al Governo di consentire agli esercizi commerciali coinvolti il mantenimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come già previsto per bar e ristoranti, prevedendo una misura di sostegno economico per il settore. Il Governo si è impegnato a provvedere nel decreto di conversione, vigileremo che rispettino gli impegni". Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Rem)