Business news: Brasile, Bolsonaro promulga accordo libero scambio settore automobilistico con Paraguay

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato l'accordo di libero scambio per i prodotti dell'industria automobilistica siglato con il governo del Paraguay nel febbraio di quest'anno. Il decreto, che contiene i meccanismi per l'esecuzione e l'adempimento dell'accordo, è stato pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. In una nota, la segreteria generale della presidenza della Repubblica ha sottolineato che lo scopo del documento è quello di "facilitare la cooperazione commerciale e doganale tra i due paesi relativamente ai prodotti dell'industria automobilistica". In base all'accordo, veicoli e pezzi di ricambio saranno venduti e acquistati tra i due paesi con imposizione di tariffe minime o nulle, tuttavia prima di raggiungere in pieno il libero scambio è previsto un periodo di transizione in cui gli attuali dazi saranno gradualmente diminuiti. L'intervallo varierà tra i due paesi. (Res)