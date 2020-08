Business news: Brasile, Petrobras annuncia vendita partecipazioni blocco estrattivo in bacino di Santos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha comunicato di aver avviato le operazioni di vendita del 50 per cento delle proprie partecipazione nella concessione petrolifera (Bm-s-51) situata nel Bacino petrolifero pre-sal di Santos. La concessione si trova a profondità d'acqua comprese tra 350 me 1.650 me circa 215 chilometri al largo della costa dello stato di San Paolo. Tutte le successive fasi della vendita saranno anticipate ai mercato a tempo debito. Petrobras è attualmente un operatore principale con una quota pari all'80, in un consorzio con Repsol Sinopec Brasil che detiene il restante 20 per cento. La concessione è stata acquisita nel 2005 e si trova strategicamente posizionata rispetto alle più importanti scoperte effettuate nel giacimento petrolifero pre-sal di Santos. Nonostante questo, Petrobras sottolinea che la vendita è "in linea con la strategia della società di migliorare la propria operatività e costruire un ambiente favorevole all'ingresso di nuovi investitori nel settore del gas naturale" in Brasile. (Res)