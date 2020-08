Business news: Colombia, debito estero raggiunge nuovo massimo storico a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero della Colombia ha raggiunto a maggio un nuovo massimo storico, attestandosi sui 145,200 miliardi di dollari, pari al 49,1 per cento del Pil. Lo rende noto la Banca centrale, secondo quanto riferisce l'emittente "WRadio". Nel mese di aprile il debito ammontava a 144,026 miliardi di dollari, pari al 48,7 per cento del Pil. Rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno si registra un aumento di 11 miliardi di dollari. Nello specifico, il debito del settore privato ha raggiunto i 67,116 miliardi di dollari, il 22,7 per cento del Pil, mentre il debito pubblico ha raggiunto i 78,084 miliardi di dollari, il 26,4 per cento del Pil. (Res)