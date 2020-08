Usa-Russia: consigliere Sicurezza O'Brien, Trump non terrà vertice con Putin prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non terrà un incontro bilaterale con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, prima delle elezioni di novembre. Lo ha dichiarato oggi a "Nbc" il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert O'Brien, smentendo le voci su un possibile incontro di questo tipo. "Lo abbiamo rifiutato", ha detto O'Brien, intervenuto al programma "Meet the Press". Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, citate in precedenza dalla stessa "Nbc", Trump avrebbe dichiarato di voler tenere un incontro con Putin prima del voto, presumibilmente per discutere di un nuovo accordo sul controllo degli armamenti. Secondo la fonte, l'incontro potrebbe aver luogo il mese prossimo a New York e dovrebbe servire ai capi di Stato ad annunciare l'estensione dell'accordo sugli armamenti e l'avvio di colloqui per concludere un nuovo trattato sul controllo delle armi nucleari fra Russia e Stati Uniti, per dar seguito al Nuovo Start in scadenza a febbraio del 2021. Come riferito venerdì dal dipartimento di Stato Usa, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il controllo degli armamenti, Marshall Billingslea, incontrerà domani a Vienna il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, per un nuovo round di negoziati sull'estensione dell'accordo. (Nys)