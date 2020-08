Emirati-Iran: convocato dal ministero degli Esteri emiratino incaricato d'affari iraniano ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno convocato l'incaricato d'affari dell'Iran ad Abu Dhabi dopo un discorso del presidente iraniano Hassan Rouhani definito dal ministero degli Esteri emiratino come inaccettabile. Lo riferisce l'agenzia stampa emiratina "Wam". Il 15 agosto, Rouhani ha dichiarato che gli Emirati hanno fatto un "enorme errore" stringendo un accordo per la normalizzazione dei rapporti con Israele, definendolo un "atto di tradimento" da parte di Abu Dhabi. Il ministero degli Esteri ha descritto il discorso come "inaccettabile, provocatorio e foriero di ripercussioni serie sulla sicurezza e la stabilità del Golfo arabico". Il ministero degli Esteri ha ricordato all'Iran il dovere di proteggere la missione diplomatica emiratina a Teheran dopo che un piccolo gruppo di manifestanti si è radunato il 15 agosto per protestare di fronte all'edificio.L’accordo raggiunto lo scorso 13 agosto tra Israele ed Emirati che prevede la piena normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi e la sospensione dei piani di annessione dei territori della Cisgiordania da parte dello Stato ebraico rappresenta una svolta storica per la regione del Medio Oriente rendendo gli Emirati il primo Paese del Golfo ad allacciare rapporti ufficiali con lo Stato ebraico e il terzo del mondo arabo dopo Egitto e Giordania. L’accordo prevede la piena normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, la sospensione dell’annessione dei territori della Cisgiordania prevista dal piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e la futura firma di accordi bilaterali nel campo degli investimenti, turismo e sicurezza tra Gerusalemme ed Abu Dhabi. Come annunciato il 13 agosto in una conferenza stampa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, è dal 2009 che Israele sta lavorando per normalizzare i rapporti con i Paesi arabi.(Res)