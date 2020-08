Milano: morta la mamma del sindaco Sala, aveva 89 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, all'età di 89 anni, è mancata la signora Stefania Beretta, mamma del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il sindaco, che sta rientrando a Milano, le era molto legato e in pieno lockdown per convincere le persone a prendersi cura degli anziani evitando di andarli a trovare per non esporli a rischi di contagio l'aveva portata come esempio: “Io sono figlio unico, non ho padre, ho una madre di 89 anni che adoro, ma non sto vedendo mia madre da 15 giorni: le faccio 5 telefonate al giorno, ma non la vedo”. (Rem)