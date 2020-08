Fase 3: Mulè (FI), governo insegue emergenza, serva politica di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo affronta l'emergenza con l'emergenza: non è capace né di programmare né di prevenire, ma interviene sempre a cose fatte e facendo dei danni irreparabili, come nel caso specifico delle discoteche, senza preavviso e senza assistenza. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Al rigore che il governo sta applicando nei confronti delle discoteche corrisponde un lassismo totale nei confronti della politica dell'immigrazione visto che continuiamo a importare centinaia di casi positivi al Covid-19 e nessuna maglia restrittiva seria è stata alzata sui migranti”, ha detto, sottolineando che ogni giorno che passa è una minaccia incombente sempre più profonda sulla scuola. “Visti i dati e le misure di emergenza continuiamo ad andare spediti verso un avvio scolastico che già sarebbe stato accidentato e che adesso diventa tortuoso: il governo si fermi e invece di inseguire l'emergenza ponga seriamente in atto una politica di prevenzione che dia da un lato serenità alle famiglie e dall'altro certezza a chi improvvisamente deve fare i conti con reddito zero", ha concluso. (Com)