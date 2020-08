© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Mass, arriverà domani a Tripoli, in Libia, per una visita non annunciata. Lo riferisce l'emittente televisiva libica "218Tv" citando fonti non specificate. Secondo queste ultime, sono atterrati all'aeroporto libico di Mitiga otto soldati tedeschi, parte della squadra incaricata della protezione del ministro. (Lit)