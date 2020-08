Migranti: ministra Interno britannica, lasciano la Francia perché la ritengono un “paese razzista”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre di più i migranti a tentare di attraversare illegalmente il Canale della Manica per raggiungere il Regno Unito per credo che la Francia sia un “paese razzista”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Priti Patel, durante una videoconferenza con alcuni parlamentari incentrata proprio sull’aumento degli attraversamenti della Manica da parte di migranti irregolari. L’edizione domenicale del “Daily Mail” riferisce, citando una fonte governativa, che Patel ha specificato che si tratta di opinioni espresse dagli stessi migranti e che non riletto la sua posizione in merito alla Francia. Secondo quanto riferito dal dicastero dell’Interno, peraltro, la ministra sarebbe preoccupata per il crescente numero di imbarcazioni, spesso di fortune, utilizzate per attraversare la Manica e che si sta lavorando per redigere quanto prima la nuova legge che entrerà in vigore una volta che si concluderà il periodo di transizione per l’uscita dall’Unione europea. Regno Unito e Francia hanno deciso di lavorare insieme per chiudere la rotta dei migranti dopo che centinaia di persone, tra cui alcuni bambini, hanno effettuato la traversata dai campi improvvisati nel nord della Francia attraverso il Canale della Manica. (Rel)