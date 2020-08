Bielorussia: Romano (Pd), Ue dia speranza a cittadini e dica no a intervento russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni di questi giorni in tutta la Bielorussia contro la truffa elettorale messa in atto dal despota Aleksander Lukashenko ci raccontano di una straordinaria vitalità della società bielorussa, nonostante i lunghi decenni della dittatura, e l'insopprimibile desiderio di libertà e democrazia che attraversa anche quella grande nazione. Così in una nota il deputato del Parito democratico Andrea Romano. ”L'Unione Europea, faro di libertà e democrazia, metta in atto tutti gli strumenti a sua disposizione per dare ai cittadini bielorussi la speranza e la solidarietà che meritano, e al contempo metta in chiaro con Mosca che ogni intervento militare russo a sostegno della dittatura di Lukashenko, come il despota di Minsk ha apertamente chiesto a Putin, sarebbe in aperto contrasto con lo spirito di collaborazione presente e futura che serve alle relazioni tra la Federazione Russa e l'Ue”, ha detto. (Com)