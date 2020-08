Apertura delle discoteche, riunione tra il governo e le Regioni per fare il punto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via alle 16 la riunione tra il governo e le Regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, per fare il punto sulla questione relativa all’apertura delle discoteche. In collegamento anche i ministri dello Sviluppo economico e della Salute, Stefano Patuanelli e Roberto Speranza. Tra i presidenti delle Regioni sono poi presenti Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte), Donato Toma (Molise), Giovanni Toti (Liguria), e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), e i vicepresidenti Gaetano Armao (Sicilia) e Fulvio Bonavitacola (Campania). All'incontro sono arrivati anche i presidenti delle Regioni Puglia e Abruzzo, rispettivamente Michele Emiliano e Marco Marsilio. Sulla mancata chiusura delle discoteche in questo periodo in cui si stanno moltiplicando i contagi da Covid-19 tra i giovani il Codacons presenterà domani una formale denuncia contro il governo italiano e i presidenti delle Regioni per concorso in epidemia colposa e attentato alla salute pubblica. Lo si apprende dalla relativa nota.Il 14 agosto scorso tutte le regioni della Spagna hanno concordato sulla necessità di procedere con la chiusura delle discoteche e sull'imposizione del divieto di fumare nelle aree all'aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Il ministro della Sanità spagnolo, Salvador Illa, ha sconsigliato inoltre ai cittadini di organizzare incontri con più di 10 persone e ha avvisato, in particolare i giovani, di non creare assembramenti anche all'aperto. Le nuove misure restrittive sono state pensate dal governo di Madrid in un contesto di netto aumento dei contagi da Covid-19 in Spagna: nella giornata di ieri i nuovi positivi in 24 ore hanno sfiorato quota 3.000.(Res)