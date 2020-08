Bielorussia: ministro Interno, manifestante potrebbe essere stato ucciso da "arma non letale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partecipante alla manifestazione dell'opposizione Aleksandr Taraikovskij, ucciso durante le proteste a Minsk, potrebbe essere stato colpito da armi "non letali". Lo ha detto il ministro dell’Interno della Bielorussia, Juri Karaev, in un video pubblicato sul portale “Tut.by”. "Forse gli hanno sparato con un'arma non letale. Non lo so ancora, non sono un investigatore. Di certo è morto ma quanti sono i morti nei disordini in corso negli Stati Uniti? Se è stato un proiettile era un proiettile di gomma, non è stato ucciso con un’arma da fuoco”, ha detto Karaev. Il funerale del defunto Taraikovskij si è svolto ieri nella capitale bielorussa. Centinaia di persone si sono recate nel luogo dove si è svolto il servizio funebre per porgergli l’ultimo saluto. Sinora le autorità di Mins affermavano che Taraikovskij sarebbe morto mentre tentava di lanciare un ordigno non identificato contro le forze di polizia. (Rum)