Bielorussia: manifestanti antigovernativi giunti in Piazza dell’indipendenza

- I manifestanti antigovernativi bielorussi si sono riversati in Piazza dell’indipendenza, nel centro di Minsk, dove si trovano le sedi del governo e della Commissione elettorale centrale. I dimostranti stanno intonando slogan contro il presidente, Aleksandr Lukashenko, ma nel complesso la manifestazione sembra procedere in modo pacifico. La cosiddetta “marcia della libertà” organizzata oggi dalle forze d’opposizione e promossa dalla candidata presidenziale Svetlana Tikhanovskaya ha visto i manifestanti transitare prima nell’area della Stele dell’eroe per poi percorrere la via lungo il fiume Svislac e concludere il loro percorso in Piazza dell’indipendenza. (Rum)