Sicurezza: De Corato, Lamorgese racconta una Milano che non esiste

- "Milano una città sicura? Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese racconta una città che non esiste. Certo, il ministro non può autodenunciarsi dicendo che Milano resta tra le città più insicure d'Italia e, se non è ancora la prima per numero di reati come è stato nel 2019, lo deve esclusivamente al blocco imposto dal lockdown. Magra e triste consolazione, direi". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, commentando le dichiarazione del ministro dell'Intero Luciana Lamorgese a margine del vertice in Prefettura che si è svolto a Ferragosto. (Com)