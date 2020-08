Rai: Anzaldi (Iv), al Tg1 disinformazione sul decreto Agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave disinformazione al Tg1: nell’edizione delle 13:30 è stato detto che il decreto Agosto “è legge” ma in realtà deve essere ancora convertito in legge in Parlamento. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. “Possibile che nel principale Tg del servizio pubblico ignorino il diritto e la Costituzione? Possibile che non conoscano la differenza tra decreto legge, che va convertito entro 60 giorni dalle Camere per non decadere, e legge? E i cittadini pagano”, ha scritto. (Rin)