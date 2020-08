Ex Ilva: Labriola (FI), governo continua a non decidere, limbo inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dell'ex Ilva si complica drammaticamente di giorno in giorno mentre la politica non muove un dito, concentrata com'è sulle prossime regionali: il 70 per cento dello stabilimento è fermo, i lavoratori in cassa integrazione, i franco-indiani non pagano l'affitto allo Stato né i debiti con l'indotto, mentre solo gli imprenditori associati a Confindustria Taranto vantano un credito di 38 milioni di euro. Così in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. “La candidata dei 5 stelle Laricchia parla di chiusura dell'area a caldo, il Pd sogna un acciaio pulito e il ministro Patuanelli temporeggia: il voto regionale ha messo praticamente in standby una trattativa complessa e delicata, mentre l'economia regionale sta subendo l'ennesimo colpo di grazia con gli imprenditori dell'indotto in crisi di liquidità che si vedono costretti a ricorrere alla cassa integrazione”, ha detto, aggiungendo che il governo “continua a non rendersi conto che per il siderurgico di Taranto il fattore tempo è determinante e continua a rimandare, a non decidere, lasciando tutto in sospeso in un limbo inaccettabile". (Com)